«Британский» штамм коронавируса добрался до Сингапура

В Сингапуре выявлен первый случай заражения новой формой коронавируса, которую ранее обнаружили в Британии и признали более опасной за счет повышенной контагиозности.

По данным газеты Strait Times, заболевшей оказалась приехавшая из Британии 17-летняя студентка. За границу она уехала в августе и вернулась 6 декабря.

Как сообщили в Минздраве Сингапура, пациентка переносит вирус в легкой форме, но отмечена высокая температура.

Эксперты установили список лиц, с которыми могла контактировать студентка, а также проверяют людей, недавно вернувшихся из Европы. Потенциальными носителями нового типа вируса могут быть не менее 11 человек.