Полиция Армении намерена сорвать планы оппозиции

Специальные силы армянской полиции в четверг утром выставили кордон с целью не допустить блокировки здания правительства оппозиционными активистами. Как сообщает ТАСС, полицейские несут усиленную службу по всему периметру территории, прилегающей к зданию правительства.

"Мы в 10:00 заблокируем все входы и выходы здания правительства, чтобы премьер-министр Никол Пашинян и члены правительства не смогли попасть в здание", - заявил в среду вечером представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Каждый четверг правительство Армении проводит заседание. В настоящий момент у здания кабмина нет больших скоплений оппозиционных активистов, ситуация спокойная.