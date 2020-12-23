Армения сократила потери газа после ремонта газопровода на границе с Азербайджаном

Армения станет экономить 30 миллионов кубометров газа в год благодаря ремонту газопровода на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил Sputnik Армения гендиректор "Газпром Армения" Грант Тадевосян.

Один из участков магистрального газопровода на северо-востоке Армении, у границы с Азербайджаном, был поврежден во время военных действий в 90-е. В нем более 20 лет оставались крупные пробоины. Весной-летом 2020 года газопровод удалось отремонтировать – причем и ответвление из Грузии, ведущее в Армению, и приграничный участок собственно на армянской территории.

Ранее из-за этих неисправностей Армения теряла около 1,5% всего газа, поступающего в республику, или примерно 30 миллионов кубометров в год. По очень грубому подсчету, это равняется годовому потреблению 15-17 тысяч семей.

"Эффект от ремонта мы начали ощущать уже с июня, когда работы завершились. Ежемесячно мы экономим 2-3 миллиона кубометров, в год получается около 30 миллионов", - добавил Тадевосян.

Он напомнил, что в целом магистральные газопроводы Армении сильно изношены: около 40% газотранспортной системы старше 30 лет. В ближайшее время ремонт продолжится на других направлениях, в том числе на ветке в приграничный город Берд, тоже на северо-востоке страны, а также в Горисском регионе, на юге, на ряде других направлений.