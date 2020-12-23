Генерал-полковник Керем Мустафаев на переговорах с Хулуси Акаром Фото
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с заместителем министра обороны Азербайджана - командующим Отдельной Общевойсковой армией генерал-полковником Керемом Мустафаевым, сообщает haqqin.az со ссылкой на твиттер Министерства национальной обороны Турции.
Согласно информации, во встрече также принимал участие начальник Генерального штаба ВС Турции генерал армии Яшар Гюлер.
О деталях переговоров ничего не сообщается.