Токаев позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил сегодня президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства, президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана, крепкого здоровья.

Президент Азербайджана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Подчеркнув успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Казахстаном, главы государств выразили уверенность в том, что наши связи будут расширяться и впредь.