В Грузии 1 792, в Армении 702 новых случая коронавируса

В Грузии за минувшие сутки врачи выявили коронавирус у 1 792 человек (накануне 2 345), общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 216 843, сообщает грузинский Минздрав.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 276 человек, за минувшие сутки скончались еще 43 человека. За последние 24 часа выписаны из больниц 2 737 человек, с начала пандемии вылечились 194 705 пациентов.

В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 156 142. Эти данные приводит Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки выявлено 702 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса в республике скончались 2 714 человек (плюс 23 за прошлые сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 663 (плюс 3).