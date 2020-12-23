Ухудшилось здоровье экс-президента Киргизии Атамбаева
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева могут перевести в больницу по состоянию здоровья, сообщил глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.
"Если здоровье Атамбаева не улучшится, то переведем его в больницу", - приводит слова Ташиева Интерфакс.
Ранее адвокаты Атамбаева неоднократно говорили, что у экс-главы государства наблюдается низкое давление.
23 июня в Бишкеке Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Однако 30 ноября Верховный суд Киргизии отменил приговор судов низших инстанций. Дело было передано на пересмотр в Первомайский суд Бишкека.