Forbes назвал 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения

Во время пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году в сфере здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров. Об этом сообщает журнал Forbes. "Их состояние увеличилось благодаря росту стоимости акций компаний, разрабатывающих вакцины или занимающихся поставкой медицинского оборудования", - говорится в статье.

Издание уточняет, что большинство новых миллиардеров в сфере здравоохранения проживают в Китае, в котором были зафиксированы первые случаи коронавирусной инфекции нового типа.

По версии издания, в числе новых миллиардеров, разбогатевших во время пандемии, оказались: Угур Шахин - гендиректор немецкой биотехнологической компании BioNTech. В партнерстве с американской Pfizer она разработала вакцину от коронавируса, объявленная эффективность которой составила 95%. С начала года акции компании выросли на 160%. На фоне этого состояние Шахина, владеющего 17% BioNTech, достигло $4,2 млрд, пишет издание.

Стефан Бансель - глава американской компании Moderna. Она разработала вакцину от коронавируса, использование которой, как и препарата Pfizer, уже одобрили в США. Forbes оценивает состояние Банселя в $4,1 млрд. С начала года стоимость акций Moderna выросла более чем на 550%.

Юань Липин - бывшая жена Ду Вэйминя, председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products. После развода она получила 24% компании, которая является одним из ведущих производителей вакцин в Китае. Состояние Юань достигло $4,1 млрд, оценило издание.

Карл Хансен - глава канадской компании AbCellera, которая с помощью искусственного интеллекта и технологий машинного обучения ищет наиболее перспективные методы лечения заболеваний с использованием антител. По оценке издания, его состояние равняется $2,9 млрд.

Серджио Стеванато - глава итальянской компании Stevanato Group, которая является вторым по величине производителем стеклянных флаконов в мире. По данным Forbes, ее тара будет использоваться для более чем 40 вакцин от коронавируса. Состояние Стеванато издание оценивает в $1,8 млрд.