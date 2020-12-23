Власти Армении приняли решение сохранить военное положение до февраля
Власти Армении приняли политическое решение сохранить военное положение как минимум до февраля, пишет ереванская газета «Паст».
«Вчера депутаты фракции блока «Мой шаг» снова сорвали инициативу оппозиции о созыве внеочередного заседания по отмене военного положения. Однако, по заявлению последней, она каждый день без каких-либо ограничений может ставить этот вопрос на обсуждение, требуя немедленной отмены военного положения», - отмечает издание.