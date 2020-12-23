Пашинян о решении пограничных вопросов с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, сообщает «Спутник Армения».

По его словам, в Сюникской области идут процессы определения пограничных точек. Эти работы имеют свои нюансы и сложности.

«Мы уверены в том, что эта работа должна проводиться, и она необходима для безопасности Сюника и Армении. Наша позиция и позиция Минобороны в том, что этой деятельностью мы формируем новую систему безопасности Армении и Сюника», - сказал Пашинян.

По его словам, есть два населенных пункта, с которыми могут возникнуть определенные пограничные вопросы - это села Воротан и Шурнух. Вокруг них идет ежедневная работа.

«Эти вопросы могут привести к определенным болезненным ситуациям. Но я хочу заверить, что во всех тех случаях, когда возникнут вопросы с защитой армянских интересов, правительство предоставит полноценную компенсацию, и интересы наших граждан будут защищены», - сказал Пашинян.