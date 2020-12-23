В России рекордное число заболевших и умерших от коронавируса

За последние сутки в России выявили 29 935 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб. Это новый рекорд за все время пандемии.

В третий раз ежедневный прирост превысил 29 000 человек, причем во второй раз — за эту неделю (в понедельник было 29 350). Общее число инфицированных достигло 2 963 688.

За день от коронавируса скончались 635 человек. Это максимальная суточная смертность с начала эпидемии. В третий раз число умерших превышает 600 человек. Всего с начала эпидемии оперативный штаб зафиксировал 53 096 летальных случаев. За сутки выздоровели 26 890 пациентов — максимум после 4 декабря (тогда было 28 901 выздоровевший). Всего выздоровели 2 370 857 пациентов.