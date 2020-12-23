Кандидат на премьерское кресло недоволен армянским народом

Оппозиционный кандидат на пост премьер-министра Армении Вазген Манукян недоволен армянским народом из-за пассивности. Соответствующее заявление он сделал в ходе акции протеста у здания правительства, где сегодня проходит последнее в 2020 году заседание кабмина, пишет Вестник Кавказа.

Манукян считает, что Пашинян - преступник, который должен находиться в тюрьме.

"Если бы у здания правительства было 100 тысяч граждан, вопрос отставки Пашиняна был бы решен. Но люди сидят дома", - приводят его слова телеграм-каналы.

При этом Манукян заверяет, что оппозиция продолжит борьбу независимо от того, сколько человек примкнет к их акциям.