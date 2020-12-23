Влиятельные «Ведомости» номинировали Ильхама Алиева

Как сообщает haqqin.az, в список кандидатов вошел президент Азербайджана Ильхам Алиев, который, по мнению издания, «по праву может быть назван единственным лидером, армия которого добилась в 2020 году убедительной военной победы, а по меркам региона – так и вовсе настоящего триумфа».

«Очень осторожный оптимизм в том, что усилия по примирению сторон могут принести плоды, дает позиция Алиева в отношении декларации о перемирии, которую он называет не только победой, но и окончательной точкой в урегулировании застарелого конфликта», - отмечают редакторы издания.

Отметим, что в список кандидатов на звание «Политика года» по версии газеты «Ведомости» вошли также президенты России, Турции, Беларуси, Франции и победивший на выборах в США Джо Байден.