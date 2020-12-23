Эльман Рустамов в очередной раз опроверг слухи о девальвации маната

В последние дни в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях выражаются мнения о том, что в следующем году ожидается девальвация. Все эти мнения необоснованны. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждений государственного бюджета Азербайджана на 2021 год сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

«Оснований для этого нет. Если в самый острый период кризиса правительство Азербайджана не пошло на такой шаг, то и сейчас не пойдет», - сказал Рустамов.

Председатель Центробанка отметил, что сегодня в азербайджанском обществе царят активность, оптимизм, и призвал население не верить различного рода слухам.