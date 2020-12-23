Китай закрыл авиасообщение с Британией

На фоне появления нового штамма коронавируса в Британии страны одна за другой пытаются изолироваться от потенциальной угрозы, не стал исключением и Китай. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь объявил о приостановке полетов на Туманный Альбион, передает Росбалт.

«Учитывая мутацию вируса, а также его возможное влияние, Китай, приняв во внимание меры других стран, приостанавливает авиасообщение между КНР и Великобританией», — сказал он.

Ранее границы для британцев закрыли Япония, Южная Корея, Филиппины, а также европейские страны.

Новый штамм коронавируса COVID-19 обнаружен в ряде районов Великобритании. По данным ученых, новый тип инфекции на 70% более заразный, однако свидетельств того, что он более смертоносный, нет.