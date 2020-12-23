О погоде в Азербайджане: дожди, мокрый снег, снег...

Завтра, 25 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки, ночью местами мокрый снег, с постепенным прекращением днем, временами усиливающийся северо-западный ветер днем постепенно стихнет, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и на Апшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 1-3, днем 4-6 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 772 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана в пятницу временами осадки, местами снег. Западный ветер в отдельных местах усилится. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза. Дороги покроются льдом.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25 декабря на Апшеронском полуострове ожидается умеренный ветер хазри и влажность, что в основном неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.