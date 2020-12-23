Президент Италии поздравил Ильхама Алиева
Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
Как передает haqqin.az, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
Как передает haqqin.az, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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