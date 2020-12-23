Эльман Рустамов: Манат заработает на всей территории Азербайджана

С уверенностью можно сказать, что в ближайшее время манат заработает на всей территории Азербайджана. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждений госбюджета на 2021 год сказал председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, Азербайджан в Отечественной войне одержал блестящую победу под руководством Верховного главнокомандующего и в следующем году под влиянием этой победы будет переживать новый период возрождения. С развитием этих территорий Азербайджан еще больше укрепит свой международный авторитет, сказал Рустамов.