«Азеригаз» о расторжении гражданско-правовых договоров

В Стратегии занятости в Азербайджане на 2019-2030 гг, утвержденной распоряжением президента от 30 октября 2018 года, для гибкой и эффективной организации временной занятости безработных граждан одним из основных приоритетов определено обновление механизма организации оплачиваемых общественных работ.

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева о создании крупными государственными учреждениями и организациями оплачиваемых общественных рабочих мест, были заключены служебные договора с частными предпринимателями. Эти договора охватывают примерно 8500 человек.

С целью организации эффективного управления в этой сфере было создано ООО «Рабочий центр DOST» при Агентстве DOST. Второго декабря 2020 года было заключено соглашение между ООО «Рабочий центр DOST» и ПО «Азеригаз».

Согласно этому соглашению ПО «Азеригаз» взяло на себя обязательства 30 декабря 2020 года расторгнуть все гражданско-правовые договора, а ООО «Рабочий центр DOST» с января следующего года заключит с ними трудовые договора.

Трудовые отношения, которые возникнут между ООО «Рабочий центр DOST» и этими гражданами будут оформлены в соответствии с трудовым законодательством, им будет назначена ежемесячная зарплата в 250 манатов (после вычетов 241 манат), открыта трудовая книжка, рассчитываться трудовой стаж, что будет учитываться в будущем при переходе на более высокооплачиваемую работу.

Кроме того, они смогут полностью воспользоваться отпуском и другими права, предусмотренными трудовым законодательством.

Эти граждане будут снова переведены в ПО «Азеригаз» и другие государственные учреждения для выполнения общественных работ. Причинами, по которым не будет заключен трудовой договор могут быть: неполное погашение налоговых задолженностей, наличие трудового договора с другим работодателем и действующий VÖEN. В случае отсутствия данных причин со всеми гражданами с которыми ПО «Азеригаз» расторгнет гражданско-правовые договора ООО «Рабочий центр DOST» заключит трудовой договор.

Служебные договора с мобилизованными в армию лицам не будут расторгнуты до их увольнения из армии.