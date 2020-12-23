Майя Санду вступила в должность президента Молдовы

Майя Санду приняла присягу и вступила в должность президента Молдовы. Торжественная церемония инаугурации состоялась в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов.

«Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдавии», – зачитала текст присяги Санду, передает ТАСС.

15 ноября в Молдове прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдовы выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным ЦИК, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Додон решил не принимать участия в церемонии инаугурации избранного главы республики Майи Санду.