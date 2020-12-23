Эрдоган позвонил Алиеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает АзерТАдж.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности во имя развития Азербайджана и благополучия народа.

Президент Ильхам Алиевы выразил президенту Турции благодарность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между двумя странами будут и впредь развиваться и крепнуть.