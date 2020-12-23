«Сколько бы они ни взрослели, все равно в душе остаются детьми» - эта поговорка о мужчинах наверняка знакома всем. Они также ждут от Нового года чудес, несмотря на то, что умеют хорошо скрывать свои чувства. Если вы все еще в поисках подарка, который может осчастливить вашего «взрослого ребенка», то эта заметка для вас.

Принимая во внимание пожелания мужчин, Kontakt Home подготовил список новогодних подарков, способных их порадовать.

Смартфон

При выборе смартфона мужчинам следует уделять большое внимание его функциональности. Они, как и дети, любят смотреть фильмы, слушать музыку и играть в мобильные игры. А также часто подключаются к Интернету для проверки электронной почты и просмотра новостей. Мы рекомендуем вам смартфон 2020 года Samsung galaxy Note 20. Данная модель сможет удовлетворить все пожелания вашего любимого. Благодаря серому корпусу смартфона, ваш мужчина будет выглядеть хладнокровным на глазах окружающих, а с функциональностью телефона сможет дома превратиться в настоящего ребенка.

Широкоэкранный телевизор

Телевизоры с качеством 4K сделают просмотр футбола, фильма или интересного телешоу намного ярче. Предлагаем подарить ему на Новый год одну из двух популярных моделей нынешнего года: телевизор LG с экраном в 109 см, а для любителей более широкого масштаба - Samsung с экраном в 127 см. При просмотре матчей на 4K-телевизорах он будет чувствовать себя как в стадионе. 4K-телевизор станет также лучшим подарком для поклонников Playstation. А если вы думаете, что он не любит играть в компьютерные игры и смотреть матчи, то опять-таки подарив ему телевизор, создайте дома настоящий мини-кинотеатр. Просматривайте любимые фильмы вместе. Уверяем, с этим универсальным подарком вы никогда не прогадаете.

Playstation 4

Sony Playstation-4 может стать идеальным подарком для мужчин, которые душой все еще дети. С Playstation он начнет проводить все свободное время дома, можете быть в этом уверены ☺ Потому что теперь, чтобы сыграть в любимые игры он больше не будет ходить в интернет-клубы. Кроме того, вы и сами можете присоединиться к любимому и проводить больше времени вместе. Одним словом, если вы хотите в новогоднюю ночь стать для него настоящей Снегурочкой, обязательно подарите ему Playstation.

Триммер

Если по случаю карантина ваш мужчина превратился в настоящего «Деда Мороза», подарите ему триммер Panasonic. С четырьмя насадками у него больше не будет причин не бриться. Воодушевившись этим подарком, он также сможет привести в порядок и свои волосы. Закажите этот замечательный подарок на kontakt.az до окончания новогодних скидок.

Музыкальный центр

Аудиотехника - мечта каждого мужчины, независимо от его возраста. Если ваш супруг или брат любит слушать музыку, то музыкальный центр HOFFMANN сделает этот Новый год для него незабываемым. С музыкальным центром вы сможете дома устроить настоящую новогоднюю вечеринку, а также совместно петь караоке в свободное. Более того, теперь вы можете найти этот подарок со специальной скидкой на сайте kontakt.az.

Модные наушники

Если он меломан, а вы предпочитаете сидеть в тишине, то подарите ему беспроводные наушники. Таким образом, не отвлекая вас, он сможет слушать свои любимые песни. Но если вы также хотите порадовать его особенным подарком, вам нужно выбрать из широкого ассортимента бренда JBL. С ними он будет выглядеть стильно, и с легкостью отвечать на важные звонки.

Ледогенератор

Если он любит проводить время на даче или на природе, но всегда расстраивается из-за того, что напитки быстро теряют прохладу, подарите ему ледогенератор Gorenje. Это устройство заменит холодильник, поможет сохранять свежесть продуктов и прохладу напитков. Уверяем вас, что с этим ледогенератором вы растопите все льдинки его сердца.

Элегантные наручные часы

Подарите любимому часы. С давних времен часы считаются самым актуальным подарком для мужчин. Ведь мужчины используют их не только для просмотра времени. Часы, которые находятся у них на запястье, также являются показателем их статуса в обществе. Если вы хотите доказать, что ваш мужчина ценен для вас, то выберите ему подарок из широкого ассортимента бренда Casio.

Профессиональные инструменты для ремонта

Вашему дому нужен мелкий ремонт, но у «вашего мастера» нет для этого качественных инструментов, подарите ему ударную дрель Bosch. Любимому точно понравится этот подарок, ведь теперь он сможет сделать небольшой ремонт и стать для вас героем. Ни для кого не секрет, что все мужчины хотят быть героями в глазах женщин.

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