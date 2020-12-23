Народный писатель Натик Расулзаде: «Пришло время сказать – великий Ильхам Алиев!»

«От всей души, от всего сердца, переполненного гордостью за Вас, моего президента, поздравляю Вас с днем рождения. Эти дни, эти недели и месяцы возрожденного Вами Азербайджана совпали с Вашим днем рождения. Вы возродили нашу родину, Вы вернули Азербайджану достоинство, честь и славу непоколебимого, непобедимого народа, Вы вернули душу Азербайджана - наш родной Карабах!», - говорится в поздравлении народного писателя Азербайджана Натика Расулзаде. Адресованное президенту письмо направлено в редакцию haqqin.az.

Натик Расулзаде пишет Ильхаму Алиеву: «Трудно перечислить в поздравительном письме все огромные успехи во всех областях жизни, которых добились Вы за годы Вашего пребывания на посту президента Азербайджана, но одно, что неоднократно говорил, хочу повторить и сейчас, в день Вашего рождения:

Когда мы вспоминаем общенационального лидера Гейдара Алиева, мы говорим - Великий Гейдар Алиев, помня его неисчислимые заслуги перед Родиной, перед азербайджанским народом. "Придет время, - говорил я несколько лет назад, - и мы будем говорить: Великий Ильхам Алиев"

Это время пришло!

Живите долго на радость процветающему Азербайджану, на радость нашему народу-победителю, Верховный главнокомандующий, господин президент, живите долго Великий Ильхам Алиев!»