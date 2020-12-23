Irshad Electronics подарит детям шехидов 100 планшетов

Социальный проект «Ваше письмо дошло, подарок уже в пути!» охватывает семьи из разных городов и регионов Азербайджана. Об этом сообщил председатель правления Irshad Electronics, руководитель Департамента маркетинга компании Али Бадалов.

Компания Irshad Electronics, социальными проектами вносящая свой вклад в развитие общество, в День солидарности азербайджанцев всего мира решила порадовать детей военнослужащих, ставших шехидами в борьбе за Родину, подарив им 100 планшетов.

«Мы и весь Азербайджан обязаны позаботиться о детях наших храбрых воинов, ставших шехидами во имя Родины. Irshad Electronics решил предпринять шаги, направленные на обучение азербайджанских детей.

Принимая во внимание письма и обращения подрастающего поколения, которые не только распространяются в социальных сетях, но и адресуются нашей компании, мы начали посылать подарки маленьким друзьям по списку, состоящему из 100 человек.

Образование – это спасение человека, это начало успешных шагов к новой жизни. Мы гордимся тем, что можем поддержать детей наших героев», - сказал он.

Отметим, что компания Irshad Electronics, сделавшая такой шаг в преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира, отличилась многими социальными проектами во время Второй Карабахской войны. Она заморозила кредитные платежи сражающихся за наши земли мобилизованных военнослужащих, являющихся ее клиентами. Была полностью погашена кредитная задолженность погибшим или раненным в боях за Карабах военнослужащим. Также выделена единовременная материальная помощь в размере 30 000 манатов 100 семьям военнослужащих, призванных на военную службу для участия в боях за Карабах.

Во имя поддержки Азербайджанской армии компания перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики 50 000 манатов и отправила теплую одежду на сумму 20 000 манатов военнослужащим, находящимся в труднодоступных горных условиях в прифронтовой зоне.

Не останавливаясь на этом, Irshad Electronics подарила мобильные телефоны 100 раненным в боях военнослужащим. Кроме того, до совершеннолетия (18 лет) были взяты под опеку жительницы Гянджи Хадиджа и Наиля, потерявшие обоих родителей в результате нападения армян на гражданских лиц во время Отечественной войны.