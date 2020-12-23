Манукян заявил, что в Армении "худшее еще впереди”

Правление Никола Пашиняна должно завершиться, к власти должно прийти новое руководство, чтобы появилась возможность что-либо предпринять. Об этом заявил ФактИнфо кандидат от оппозиции в премьер-министры Армении Вазген Манукян.

Он отметил, что спасти что-либо при Николе Пашиняне представляется невозможным: “Преступника узнают по его почерку. А по его почерку ясно, что так и будет. Худшее еще впереди”.

Что касается того, что Пашинян не собирается подавать в отставку, Манукян отметил, что во многих странах руководители не хотели покидать свой пост, но ушли, и он уйдет.