Десятки протестующих задержаны в центре Еревана видео
Правоохранители сегодня в ходе акции протеста у здания правительства Армении в Ереване задержали почти 70 демонстрантов, рассказали в пресс-службе полиции.
"В настоящий момент задержаны 69 граждан, которые участвовали в акции у здания правительства", - цитирует представителя силового ведомства ТАСС.
Протестующие с утра заблокировали все входы и выходы в здание, попытавшись не впустить правительственные машины на территорию кабмина, где должно было пройти заседание правительства. По его окончании митингующие также предприняли попытку не выпускать автомобили чиновников, но полицейские расчистили для них дорогу.