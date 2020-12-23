Азербайджан лидирует среди стран СНГ по покупательской способности показателей пенсии
В сравнении со странами СНГ и Грузией Азербайджан продолжает сохранять лидерство по минимальным и среднемесячным показателям пенсии в международном долларовом выражении, рассчитанном по Паритету покупательской способности, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
Социальные реформы, проводимые в стране, обуславливают существенный рост социальных выплат и пенсий.
Минимальный размер пенсий, выплачиваемых в настоящее время в Азербайджане, составляет 233 маната, среднемесячная сумма пенсий составляет 300 манатов, в том числе размер среднемесячной пенсии по возрасту составляет 330 манатов.