Из здания МИД России украли $1 млн

Из главного здания МИД России в Москве вынесли более $1 млн в разной валюте, пишет РЕН ТВ.

Сразу после обнаружения пропажи в качестве главного подозреваемого была задержана ведущий специалист-эксперт Валютно-финансового департамента (ВФД) МИД России 49-летняя Наталья Агальцова. Также в качестве сообщника Агальцовой был задержан ее 29-летний сожитель Василий Маковоз. Однако уже через несколько дней их отпустили. При этом спустя время Агальцовой изменили меру пресечения на домашний арест, а Маковоз официально перестал быть подозреваемым.

Уточняется, что похищено было $1 066 638, полученных российским МИД за консульские услуги от Ирана и доставленных в Москву диппочтой.

Где сейчас находятся похищенные деньги — неизвестно.

В сообщении говорится, что сначала деньги хранились в коробке из-под водки. Позже Агальцова якобы купили сейф, деньги положили в него, а сам сейф — в картонную коробку, в которой он продавался.