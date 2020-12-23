Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:19

В медиапространстве активно муссируются слухи о том, что прорабатывается вопрос об использовании в интересах РФ единственного в Карабахе аэродрома - Ходжалинского. А на днях СМИ потешили почтенную публику новой разведкой боем. Дескать, «власти Карабаха [ой, кто эти люди? - haqqin.az] дали разрешение российской военно-транспортной авиации (ВТА) использовать Ходжалинский аэродром для обеспечения миротворческой группировки», рассказал доверчивым журналистам некий аноним.

И вот уже пошла писать губерния: «В первой декаде декабря в Степанакерте заработает старый Ходжалинский аэропорт. В рамках обеспечения открытых в регионе гуманитарных центров сюда будут совершать рейсы военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Также аэродром будут использовать все типы транспортных вертолетов». Говорится об этом, как о 100%-но решенном вопросе. Вот только в Баку ничего об этом не знают, да и в Москве, похоже, совершенно не догадываются. Российская сторона отдает себе отчет, что договариваться на тему этого аэродрома можно и нужно только с азербайджанской стороной, поскольку де-юре это ее территория и никакие самозваные «власти Карабаха» там ничего не решают и решать не будут. Кроме того, есть еще и международное право, где все предельно четко и однозначно: Во-первых, для посадки прибывающего в Ходжалинский аэропорт самолета требуется согласие Азербайджана. В отличие от 2012 года теперь, если полет осуществляется даже с территории Армении, он должен проходить через эффективно контролируемую нами территорию (южная часть Кельбаджарского района). Попытка полета без согласия Азербайджана является нарушением воздушного пространства.

Кстати, Азербайджан еще в 2012 году в письменном виде уведомил ОБСЕ и ICAO о мерах, которые будут предприняты со стороны Баку в рамках международного права. Во-вторых, согласно 10-му пункту Чикагской конвенции (Article 10 Landing at customs airport), прибывающий из-за границы самолет должен совершить посадку в том аэропорту, который определит государство и в котором действует таможня. Точно такие же правила и для вылета. Государство должно обнародовать список таких аэропортов в рамках ICAO. Азербайджан не представлял в ICAO Ходжалинский аэропорт из-за того, что не может организовать в нем таможенно-пограничный контроль. И, наконец, в-третьих. Государство, на основе соответствующих международных стандартов, должно организовать аэронавигационные услуги в своих аэропортах. К этой работе на ходжалинском аэродроме еще не приступали. И, будучи государством, ответственно относящимся к своим международным обязательствам, Азербайджан не может ввести Ходжалинский аэродром в эксплуатацию раньше, чем там будут обеспечены все нормы безопасности полетов. От себя добавим, что в его нынешнем состоянии, после пребывания под оккупацией одного высококультурного народа-созидателя, Ходжалинский аэродром нуждается в серьезной реконструкции. Так, российский генерал-лейтенант запаса Юрий Неткачев, который по служебной необходимости не раз посещал Нагорный Карабах, считает, что для того чтобы качественно, к примеру, через Ходжалы обеспечивать группировку российских миротворцев, аэродром необходимо модернизировать: «Он сейчас не способен принимать тяжелые самолеты типа Ил-76 ВТА ВКС РФ, которые и перевозят основной объем военных грузов. Нужно модернизировать взлетно-посадочную полосу (ВПП). Они сейчас там асфальтовая. На такое покрытие Ил-76 сажать нельзя. На модернизацию ВВП потребуется минимум 1 миллиард рублей».