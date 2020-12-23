Семья Aqro-vest поздравляет Ильхама Алиева

Многие из нас олицетворяют президента как героя и полководца 44-дневной Отечественной войны. Однако победа на поле боя за 44 дня - результат последовательных экономических, политических, социальных и военных реформ, проводимых в течение многих лет.

Наш национальный лидер говорил, что государство с сильной экономикой способно на все. Благодаря сильной экономике, политической воле и военной мощи Азербайджана, наша армия за короткий срок согнала врага, как собак, с наших земель. За 44 дня Азербайджан золотыми буквами вписал самую славную войну XXI века в историю мировых войн. Многие страны уже начали изучать и применять азербайджанскую модель развития.

Одним из факторов, определивших победу, стал союз Народ-Лидер. Это единство стало результатом не дня или года, а воплощением взаимного доверия, приобретенного на протяжении многих лет.

Руководство и команда ООО Aqro-vest DC всегда были привержены курсу развития президента и вносили свой вклад в развитие экономики страны. Компания оказывала всевозможную поддержку как во время пандемии, так и во время Отечественной войны. Наряду с этим следует отметить, что более 30 сотрудников компании были участниками Отечественной войны.

Мы, семья Aqro-vest DC, поздравляем Верховного главнокомандующего с днем рождения, желаем ему успехов в его усилиях по построению более сильного Азербайджана и желаем ему здоровья! Пусть каждый день рождения запомнится историческими победами, как в этом году! Господин Президент, мы еще раз заявляем, что будем верны Вашему курсу завтра, как и вчера и сегодня, и выполним взятые на себя обязательства по развитию нашей страны.

Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Верховный главнокомандующий!

Карабах - это Азербайджан!