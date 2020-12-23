Сеть магазинов KARACA: Новый лидер нового века, с днем рождения!

Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев - исторический деятель, успешно продолжающий политический курс Национального лидера, который превратил Азербайджан в мощное в политическом, экономическом и военном отношении государство и за 44 дня положил конец 30-летнему ожиданию.

Если посмотреть на историю Азербайджана, становится ясно, что таких славных и гордых дней еще не было. Эта и другие масштабные успехи - заслуга лидера страны.

Победоносный Главнокомандующий, подаривший нашему народу Победу в Карабахе и превративший нас в победоносный народ, сеть магазинов посуды «KARACA» поздравляет Вас с днем рождения и желает долгих лет жизни, здоровья и успехов в вашей деятельности!