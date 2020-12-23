В Иране предположили, откуда мог взяться «британский» коронавирус

Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде предположил, что британский штамм COVID-19 мог быть утечкой из лаборатории по изучению вакцин в Великобритании.

Вахабзаде написал в Twitter, что у него «был разговор с одним из британских ученых, который утверждал, что, возможно, произошла утечка мутировавшего вируса из лаборатории по исследованию вакцин в Великобритании, однако каким образом произошла утечка и он (штамм) распространился, непонятно», передает РИА «Новости».

По словам Вахабзаде, разговор состоялся 23 декабря, однако он не уточнил, что за британский исследователь выдвинул такую версию.

Ранее в Британии подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. А министр здравоохранения Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом COVID вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Британии ввело более жесткие ограничения.