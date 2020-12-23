Инвалидам Карабахской войны вручили ключи от новых автомобилей фото
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей марки "Хазар".
В министерстве haqqin.az сообщили, что в ходе мероприятия по этому случаю замминистра Анар Алиев подчеркнул, что азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева освободила оккупированные территории и, добившись победы, написала новую героическую историю. В эти радостные дни успешно продолжаются меры социальной защиты семей шехидов и граждан, потерявших здоровье в борьбе за территориальную целостность Азербайджана..
Отмечается, что в 2018 году министерство предоставило инвалидам войны 265, в 2019 году - 600 автомобилей. В 2020 году планируется предоставить 400 машин, подавляющее большинство из которых уже передано владельцам. В целом за прошедший период инвалидам войны предоставлено свыше 7050 автомобилей.
Анар Алиев отметил, что программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны расширяется из года в год. В 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны министерством было предоставлено 626, в 2019 году на 50 процентов больше, чем в предыдущем - 934 квартиры и частных дома, отметил Алиев. По поручению президента Ильхама Алиева в 2020 году семьям шехидов и инвалидов войны будет передано рекордное количество квартир и частных домов - 1500, из которых свыше 1300 уже переданы владельцам. До настоящего времени лицам из этой категории передано свыше 9000 квартир и частных домов.
Также было отмечено, что по поручению главы государства приняты меры социальной поддержки семей шехидов Отечественной войны, военнослужащих, раненых и участников войны, а также жертв армянского террора.