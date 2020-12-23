В министерстве haqqin.az сообщили, что в ходе мероприятия по этому случаю замминистра Анар Алиев подчеркнул, что азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева освободила оккупированные территории и, добившись победы, написала новую героическую историю. В эти радостные дни успешно продолжаются меры социальной защиты семей шехидов и граждан, потерявших здоровье в борьбе за территориальную целостность Азербайджана..

Отмечается, что в 2018 году министерство предоставило инвалидам войны 265, в 2019 году - 600 автомобилей. В 2020 году планируется предоставить 400 машин, подавляющее большинство из которых уже передано владельцам. В целом за прошедший период инвалидам войны предоставлено свыше 7050 автомобилей.