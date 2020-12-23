Чавушоглу в Сочи обсудит Карабах обновлено
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит 29 декабря с рабочим визитом Сочи, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"29 декабря министр иностранных дел Турции по приглашению главы российского дипведомства Сергея Лаврова посетит с рабочим визитом нашу страну, город Сочи. Посетит он его для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня", - цитирует ТАСС Захарову.
По словам Захаровой, на встрече будет рассмотрен широкий круг актуальных региональных и международных проблем. В частности, предстоит провести сверку часов по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африке, Закавказья, в Центральной Азии, на Украине и в Черноморском регионе.
Захарова подчеркнула, что планируется детально проработать вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху: "Акцент будет сделан на минимизации рисков возможных боестолкновений, оказании странам гуманитарной помощи. В центре внимания будет налаживание деятельности совместного российско-турецкого мониторингового центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта".