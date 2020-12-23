Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит 29 декабря с рабочим визитом Сочи, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29 декабря министр иностранных дел Турции по приглашению главы российского дипведомства Сергея Лаврова посетит с рабочим визитом нашу страну, город Сочи. Посетит он его для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня", - цитирует ТАСС Захарову.