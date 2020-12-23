Игорь Коротченко: Роль Ильхама Алиева в победе Азербайджана исключительная

«Конечно, в этой войне я хочу отметить исключительную роль первого лица Азербайджана, президента страны, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Безусловно, этой победой Азербайджан изменил очень многие представления с точки зрения того, что мало кто в мире думал, что так быстро, радикально изменится мировая история», - сказал Коротченко.

Азербайджан добился победы во Второй Карабах ской войне благодаря сильной экономике, которую последние годы развивал президент страны Ильхам Алиев , заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на российско-азербайджанской конференции на тему « Ильхам Алиев и его вклад в развитие, победу современного Азербайджана и развитие российско-азербайджанских отношений», передает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, победе Азербайджана в войне предшествовала большая работа: «Этому предшествовали годы, десятилетия упорного труда президента Азербайджана, который строил сильную, эффективную экономику, потому что любые военные победы рождаются на базе эффективной экономики. Что смог сделать Азербайджан за это время: он очень грамотно распорядился своими природными богатствами. Нефтяные богатства Азербайджана работали на благо народа Азербайджана, на укрепление национальной экономики страны».

По мнению Коротченко, полученные доходы Азербайджан использовал и на укрепление обороноспособности государства.

Он также отметил, что Азербайджан благодаря правильной политики президента Алиева стойко выдержал натиск армянской пропаганды, которая всеми средствами распространяла лживую информацию о войне: «В начале этой войны мы все видели, как развивалась ситуация в условиях беспрецедентного вала лжи, дезинформации и оболванивания, которые раздавались и от официальных властей Армении, и от тех многочисленных представителей армянского лобби по всему миру. Шла демонизация Азербайджана, шла дискредитация Азербайджана, шло прославление Армении и менялись смыслы: черное называлось белым, а белое - черным. Это была наглая, агрессивная кампания, которую вели все рупоры армянской пропаганды».

Коротченко считает важным тот факт, что президент РФ Владимир Путин дважды заявил, что боевые действия велись на территории Азербайджана и Нагорный Карабах – это международно признанная территория Азербайджана.