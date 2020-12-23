Игорь Коротченко: Роль Ильхама Алиева в победе Азербайджана исключительная
Азербайджан добился победы во Второй Карабахской войне благодаря сильной экономике, которую последние годы развивал президент страны Ильхам Алиев, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на российско-азербайджанской конференции на тему «Ильхам Алиев и его вклад в развитие, победу современного Азербайджана и развитие российско-азербайджанских отношений», передает Интерфакс-Азербайджан.
«Конечно, в этой войне я хочу отметить исключительную роль первого лица Азербайджана, президента страны, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Безусловно, этой победой Азербайджан изменил очень многие представления с точки зрения того, что мало кто в мире думал, что так быстро, радикально изменится мировая история», - сказал Коротченко.
По его словам, победе Азербайджана в войне предшествовала большая работа: «Этому предшествовали годы, десятилетия упорного труда президента Азербайджана, который строил сильную, эффективную экономику, потому что любые военные победы рождаются на базе эффективной экономики. Что смог сделать Азербайджан за это время: он очень грамотно распорядился своими природными богатствами. Нефтяные богатства Азербайджана работали на благо народа Азербайджана, на укрепление национальной экономики страны».
По мнению Коротченко, полученные доходы Азербайджан использовал и на укрепление обороноспособности государства.
Он также отметил, что Азербайджан благодаря правильной политики президента Алиева стойко выдержал натиск армянской пропаганды, которая всеми средствами распространяла лживую информацию о войне: «В начале этой войны мы все видели, как развивалась ситуация в условиях беспрецедентного вала лжи, дезинформации и оболванивания, которые раздавались и от официальных властей Армении, и от тех многочисленных представителей армянского лобби по всему миру. Шла демонизация Азербайджана, шла дискредитация Азербайджана, шло прославление Армении и менялись смыслы: черное называлось белым, а белое - черным. Это была наглая, агрессивная кампания, которую вели все рупоры армянской пропаганды».
Коротченко считает важным тот факт, что президент РФ Владимир Путин дважды заявил, что боевые действия велись на территории Азербайджана и Нагорный Карабах – это международно признанная территория Азербайджана.