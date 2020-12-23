Оппозиция поздравляет Ильхама Алиева

Отдел информации 17:12

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает поздравления по случаю дня рождения. Наряду с главами государств, зарубежными политическими и общественными деятелями, Ильхама Алиева поздравили также и азербайджанские политики. Как сообщает haqqin.az, президента Ильхама Алиева с днем рождения поздравили и представители азербайджанской оппозиции.

Так, лидер Партии великого созидания, депутат Фазиль Мустафа на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором написал, что «день рождения президента Ильхама Алиева в этом году имеет для него как для Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, освободившими Карабах, особое значение. Ильхам Алиев приготовил себе на день рождения невероятный подарок – свободный Карабах. Иншаллах, я желаю Вам отметить следующий день рождения в Нахчыване, чтобы Вы проехали туда через Зангезур за рулем автомобиля, как вы это сделали в Худаферине. Я от всей души поздравляю президента-победителя, Верховного главнокомандующего».