Оппозиция поздравляет Ильхама Алиева
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает поздравления по случаю дня рождения. Наряду с главами государств, зарубежными политическими и общественными деятелями, Ильхама Алиева поздравили также и азербайджанские политики.
Как сообщает haqqin.az, президента Ильхама Алиева с днем рождения поздравили и представители азербайджанской оппозиции.
Так, лидер Партии великого созидания, депутат Фазиль Мустафа на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором написал, что «день рождения президента Ильхама Алиева в этом году имеет для него как для Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, освободившими Карабах, особое значение. Ильхам Алиев приготовил себе на день рождения невероятный подарок – свободный Карабах. Иншаллах, я желаю Вам отметить следующий день рождения в Нахчыване, чтобы Вы проехали туда через Зангезур за рулем автомобиля, как вы это сделали в Худаферине. Я от всей души поздравляю президента-победителя, Верховного главнокомандующего».
Председатель оппозиционной партии «Умид» Игбал Агазаде также поздравил главу государства с днем рождения.
«В Азербайджанском обществе нет такой традиции, когда лидер оппозиционной партии поздравляет представителей власти, особенно Президента.
Однако начавшаяся 27 сентября 2020 года Отечественная война и освобожденные нашей армией за 44 дня территорий сформировали новые отношения. Мы, народ, правительство, оппозиция, стали единой нацией и преследовали одну цель. Результат был грандиозным для нашего государства и нации», - заявил Игбал Агазаде.
Он подчеркнул, что в решении карабахской проблемы, которая представляла угрозу Азербайджану на протяжении 27, а на самом деле 207 лет, был достигнут значительный и фундаментальный прогресс.
«В этой Победе и Национальном единстве Ваши заслуги в качестве Верховного главнокомандующего и президента неоспоримы.Ни народ Азербайджана, ни история не забудут ваших заслуг», - сказал Игбал Агазаде, обращаясь к главе государства.