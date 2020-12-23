За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1 850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (накануне - 2 334 человека). В Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров сообщили, что в течение суток 4 226 пациентов (4 461 человек - вчера) выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 40 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

В Азербайджане выявлен в общей сложности 210 061 случай заражения коронавирусом, из этого числа 155 886 человек благополучно прошли лечение, 2 380 пациентов клиник скончались. Лечение 51 795 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.