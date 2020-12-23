В Ливане убили фотографа, снимавшего взрыв в порту Бейрута

Отмечается, что его застрелили в понедельник, 21 декабря, в поселении Каххаля. Место его гибели смогли определить спецслужбы, отследив мобильный телефон фотографа.

Неизвестные убили фотографа Джозефа Баджани, который снимал последствия взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа текущего года. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

По данным следствия, предположительно, убийц было двое. Они подъехали к Баджани в тот момент, когда тот садился в свой автомобиль, и расстреляли в упор.

Отмечается, что фотограф готовился к эмиграции в Канаду и получил необходимые документы за несколько дней до преступления.

Баджани был одним из первых фоторепортеров, прибывших на место ЧП в Бейруте и сделавших снимки. По данным СМИ, он работал фотографом в телекоммуникационной компании Alfa. Также он работал с иностранными следователями, расследующими взрыв в порту.