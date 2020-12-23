МИД РФ: за заявлением по Карабаху стоит колоссальный труд

Решение нагорно-карабахского конфликта - одно из важнейших событий не только в региональном контексте, но и в общемировом, сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это одно из важнейших достижений. Роль России очевидна. Между чудесами и реальностью есть очень важный сегмент - это труд. За трехсторонним заявлением Азербайджана, России и Армении стоит колоссальный труд, и его реализация связана с еще большим колоссальным трудом. Предстоит большая комплексная работа. Когда есть мир, очень многое достижимо», - сказала Захарова.