Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получили новое жилье Фото
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставлено 103 квартиры в жилом комплексе, построенном в Гяндже Государственным агентством жилищного строительства, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.
В мероприятии по этому случаю приняли участие министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти города Ниязи Байрамов.
Было отмечено, что одним из приоритетов социальной политики президента Ильхама Алиева является забота о социально уязвимых группах населения.
По поручению президента Ильхама Алиева в этом году семьям шехидов и инвалидам войны предусмотрено предоставить 1 500 квартир и частных домов, более 1 300 из которых уже переданы. В целом за прошедший период Минтруда предоставило лицам этих категорий около 9 тысяч квартир и частных домов.