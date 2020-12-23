Протестующие перекрыли дороги в Ереване

Армянские протестующие, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, начали перекрывать дороги в Ереване. Видеозапись опубликована в Telegram-канале издания «Sputnik Армения».

На кадрах запечатлена одна из центральных автомобильных трасс в армянской столице — проспект Баграмяна. Протестующие перекрыли ее несколькими грузовиками и микроавтобусами. Они прикрепили к машинам транспаранты и заявили, что не покинут трассу, пока все их требования не будут исполнены. В район митинга прибыли подразделения армянских силовиков.

В Ереване 24 декабря проходит очередная акция протеста. Демонстранты пообещали провести бессрочную забастовку у здания правительства республики, их начала задерживать полиция. Митинг проходит также у здания генеральной прокуратуры страны. В протестах участвуют тысячи человек, более 70 из них были задержаны.