В Азербайджане стартовал международный турнир «Хары Бюльбюль»

При поддержке Федерации киберспорта Азербайджана, Министерства молодежи и спорта, а также Министерства транспорта, связи и высоких технологий стартовал международный турнир по COUNTER STRIKE: GLOBAL Offensive «Xarı Bülbül», организованный Gaming League Azerbaijan (GLA), которая поддерживает развитие киберспорта в нашей стране.

Наряду с Азербайджаном в соревновании принимают участие представители Грузии, Украины и Узбекистана. Каждая страна представлена в турнире двумя командами. В соревновании участвуют только победители национального отборочного турнира. Турнир продлится пять дней.

Глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов рассказал о важности соревнования:

«Хары Бюльбюль» - наше последнее соревнованиее в 2020 году. Это имеет для нас особое значение. Хары Бюльбюль - национальный символ Карабаха. Именно поэтому такое название было выбрано для соревнования. Турнир проводится на международном уровне. Наряду с Азербайджаном в турнире участвуют Грузия, Украина и Узбекистан. Думаю, нас ждет очень интересное состязание.

Не может не радовать высокий интерес к киберспорту как в мире, так и в Азербайджане в последние годы. Киберспорт уже стал любимым занятием подавляющего большинства молодежи. Любителей киберспорта с Нового года ждут очень интересные соревнования»

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