Премьер Грузии написал Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает АзерТАдж.

«Ваше Превосходительство. Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей высшей государственной деятельности.

С удовлетворением хочу подчеркнуть стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, основанное на прочной истории и общих интересах», - говорится в поздравлении.

Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что дружеские связи между двумя странами еще больше укрепятся во всех сферах сотрудничества.

«Это будет способствовать установлению мира, укреплению стабильности в нашем регионе и благополучию наших народов. Хотел бы еще раз выразить готовность Грузинского государства содействовать дальнейшему сотрудничеству между нашими странами и поднять отношения на более высокий уровень. Это также является моим личным пожеланием. Господин президент, пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам глубокое уважение и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения», - говорится в поздравлении.