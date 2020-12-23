Грамотная политика Эрдогана: турецкая экономика приходит в себя наш комментарий

Икрам Нур, автор haqqin.az

Менее чем неделю назад азиатские рынки потрясла новость - турецкий производитель бытовой техники Arçelik и японская Hitachi Global Life Solutions подписали соглашение о создании совместной компании на сумму 300 миллионов долларов. 60% акций новой компании будут принадлежать Arçelik.

У пропагандистов, выступающих с ярко выраженных антитурецких позиций, опять приключилась неприятность. Они уже успели и похоронить экономику Турции, и даже сплясать на этот счет – и вдруг, подоспели новости, резко контрастирующие с их выводами.

Катар вложил в турецкую экономику свыше 22 миллиардов долларов

К ноябрю нынешнего года инвестиции Катара в Турцию достигли 22 миллиардов долларов. В самом начале декабря в Эскишехире открылся Центр доставки и проектирования первого национального вертолетного двигателя TEİ-TS1400, причем, как справедливо сказал на церемонии открытия Реджеп Эрдоган: «В мире можно по пальцам пересчитать число стран, которые способны создавать отечественные двигатели для вертолётов. Хвала Аллаху, наша компания TEI превратился в бренд, который не только разрабатывает двигатели, но также производит и продает их по всему миру».

И вот теперь сделка с японским гигантом «Хитачи», которая выводит турецкий Arçelik в лидеры на азиатских рынках, от Пакистана до Индонезии. Как стало известно, Arçelik и Hitachi GLS создадут в Нидерландах новую компанию, которая объединит все операции по производству бытовой техники 12 зарубежных дочерних компаний японской группы. Две производственные и 10 сбытовых компаний Hitachi GLS в Китае и Таиланде вместе с 3800 сотрудниками будут объединены в новую компанию, которая, как предполагается, будет создана во втором квартале 2021 года.

Сотрудничество Arçelik и Hitachi в обозримом будущем позволит Турции сделать огромный рывок в развитии отечественной промышленности

Arçelik будет использовать новое предприятие для ведения операций на рынке бытовой техники по всему миру, за исключением Японии, которую Hitachi оставил себе, говорится в заявлении турецкой компании для фондовой биржи. Общая стоимость сделки рассчитывается на безналичной и беззалоговой основе, при этом ожидается, что она будет закрыта к 1 апреля.

Хакан Булгурлу, генеральный директор Arçelik, добавил, что рынок потребительских товаров длительного пользования в Азиатско-Тихоокеанском регионе обладает огромным потенциалом роста благодаря растущему в регионе среднему классу, росту доходов населения и развитию розничных каналов.

Вывод, который сделали японские аналитики, достаточно категоричен: «Столь плотное сотрудничество Arçelik и Hitachi в обозримом будущем позволит Турции сделать огромный рывок в развитии отечественной промышленности».

И далее – уже более глобально: «Помимо бытовой техники и систем для промышленной автоматизации, на которых концентрируется сделка, Hitachi также специализируется на проектировании атомных и гидроэлектростанций, а также производит поезда и строительную технику. Учитывая высокий спрос в Турции на создание собственных компонентов тяжёлой промышленности, научно-технический обмен с Японией будет только на руку».

При этом, согласно информации на официальном сайте корпорации, Arçelik реализует продукцию под 12 брендами, включая Beko, Flavel, Grundig и Altuş. За прошедшие годы Arçelik расширился за счет приобретений нескольких иностранных компаний, включая южноафриканскую Defy Appliances Pty Ltd. и пакистанскую Dawlance Group .

А тут подоспела и статистика. По данным Financial Times, ВВП Турции вырос на 15,6 процента в третьем квартале по сравнению с предыдущим. По сравнению с третьим кварталом прошлого года ВВП увеличился на 6,7 процента. То есть экономика Турции приходит в себя после вызванного пандемией кризиса. И в немалой мере благодаря грамотной финансовой политике властей: в ответ на кризис они снизили и без того низкие процентные ставки, по сути, накачав экономику дешевыми кредитами. Рост кредитования достиг самого высокого уровня с 2013 года – но и ответ на приток средств не заставил себя ждать. Согласно данным Турецкого статистического института, в третьем квартале активность финансового сектора выросла на 41,1%, технологического сектора — на 15%, а промышленного — на 8%.

Эрдоган заявил, что он начинает «совершенно новую мобилизацию в экономике, праве и демократии»

И хотя инфляция в Турции ускорилась до самого высокого уровня с августа 2019 года - до 14% с 11,9% в октябре, а цены подскочили на 2,3% в месячном исчислении, потребительское доверие в Турции выросло после четырёх месяцев снижения подряд. Так, Индекс потребительских ожиданий подскочил до 82,8 пункта в этом месяце с 74,8 пункта в ноябре, что является самым большим ростом с июня.

Нет смысла рисовать экономическую ситуацию в Турции в радужных тонах. Далеко не все здесь благополучно и здорово. Но вот тут-то и наступает время политики. Выступая в ноябре текущего года, Реджеп Эрдоган заявил, что он начинает «совершенно новую мобилизацию в экономике, праве и демократии».

Местная оппозиция отнеслась к словам турецкого президента, мягко говоря, недоверчиво. Как отметил популярный турецкий обозреватель Ахмет Хакан, «можете не верить, но нельзя быть равнодушным. И в этот раз всё по-честному. Потому что все в одной лодке. И реформы необходимы для всех».

Кстати, телеграм-канал «Повестка дня Турции» приводит интересный и весьма показательный факт: в ноябрьском опросе исследовательской компании Optimar респондентам задали вопрос: «Кто по Вашему мнению сможет решить проблемы в Турции?». 33,3% опрошенных ответили, что это сможет сделать правящая партия Эрдогана. А дальше идет разброс. И если собрать все доли тех, кто проголосовал за кемалисткую партию, националистов, правоцентристов и левых, общий результат составляет лишь 32%.

Вывод прост: на фоне успехов Турции за рубежом, внутри страны, в экономике Турции ситуация порядочно накалилась и требует реформ. И так или иначе относительно большая часть граждан полагается в этом вопросе на Эрдогана.