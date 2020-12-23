Икрам Нур, автор haqqin.az 19:25

Менее чем неделю назад азиатские рынки потрясла новость - турецкий производитель бытовой техники Arçelik и японская Hitachi Global Life Solutions подписали соглашение о создании совместной компании на сумму 300 миллионов долларов. 60% акций новой компании будут принадлежать Arçelik. У пропагандистов, выступающих с ярко выраженных антитурецких позиций, опять приключилась неприятность. Они уже успели и похоронить экономику Турции, и даже сплясать на этот счет – и вдруг, подоспели новости, резко контрастирующие с их выводами.

К ноябрю нынешнего года инвестиции Катара в Турцию достигли 22 миллиардов долларов. В самом начале декабря в Эскишехире открылся Центр доставки и проектирования первого национального вертолетного двигателя TEİ-TS1400, причем, как справедливо сказал на церемонии открытия Реджеп Эрдоган: «В мире можно по пальцам пересчитать число стран, которые способны создавать отечественные двигатели для вертолётов. Хвала Аллаху, наша компания TEI превратился в бренд, который не только разрабатывает двигатели, но также производит и продает их по всему миру». И вот теперь сделка с японским гигантом «Хитачи», которая выводит турецкий Arçelik в лидеры на азиатских рынках, от Пакистана до Индонезии. Как стало известно, Arçelik и Hitachi GLS создадут в Нидерландах новую компанию, которая объединит все операции по производству бытовой техники 12 зарубежных дочерних компаний японской группы. Две производственные и 10 сбытовых компаний Hitachi GLS в Китае и Таиланде вместе с 3800 сотрудниками будут объединены в новую компанию, которая, как предполагается, будет создана во втором квартале 2021 года.

Arçelik будет использовать новое предприятие для ведения операций на рынке бытовой техники по всему миру, за исключением Японии, которую Hitachi оставил себе, говорится в заявлении турецкой компании для фондовой биржи. Общая стоимость сделки рассчитывается на безналичной и беззалоговой основе, при этом ожидается, что она будет закрыта к 1 апреля. Хакан Булгурлу, генеральный директор Arçelik, добавил, что рынок потребительских товаров длительного пользования в Азиатско-Тихоокеанском регионе обладает огромным потенциалом роста благодаря растущему в регионе среднему классу, росту доходов населения и развитию розничных каналов. Вывод, который сделали японские аналитики, достаточно категоричен: «Столь плотное сотрудничество Arçelik и Hitachi в обозримом будущем позволит Турции сделать огромный рывок в развитии отечественной промышленности». И далее – уже более глобально: «Помимо бытовой техники и систем для промышленной автоматизации, на которых концентрируется сделка, Hitachi также специализируется на проектировании атомных и гидроэлектростанций, а также производит поезда и строительную технику. Учитывая высокий спрос в Турции на создание собственных компонентов тяжёлой промышленности, научно-технический обмен с Японией будет только на руку». При этом, согласно информации на официальном сайте корпорации, Arçelik реализует продукцию под 12 брендами, включая Beko, Flavel, Grundig и Altuş. За прошедшие годы Arçelik расширился за счет приобретений нескольких иностранных компаний, включая южноафриканскую Defy Appliances Pty Ltd. и пакистанскую Dawlance Group . А тут подоспела и статистика. По данным Financial Times, ВВП Турции вырос на 15,6 процента в третьем квартале по сравнению с предыдущим. По сравнению с третьим кварталом прошлого года ВВП увеличился на 6,7 процента. То есть экономика Турции приходит в себя после вызванного пандемией кризиса. И в немалой мере благодаря грамотной финансовой политике властей: в ответ на кризис они снизили и без того низкие процентные ставки, по сути, накачав экономику дешевыми кредитами. Рост кредитования достиг самого высокого уровня с 2013 года – но и ответ на приток средств не заставил себя ждать. Согласно данным Турецкого статистического института, в третьем квартале активность финансового сектора выросла на 41,1%, технологического сектора — на 15%, а промышленного — на 8%.