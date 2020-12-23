Министр Фикрет Мамедов принял граждан: все благодарят президента!

Азербайджанский народ всегда высоко ценит независимую, дальновидную и мудрую политику президента страны, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева во имя свободы нашей Родины, процветания республики и благосостояния населения. Глава государства, завоевавший глубокую любовь и уважение в сердцах миллионов людей, своими исключительными заслугами перед народом доказывает, что является Президентом каждого гражданина и показывает пример верного служения государству и Родине.

В соответствии с поручениями Президента по оказанию достойных услуг населению, Минюст всегда чутко и оперативно реагирует на обращения граждан, обращения в общей сложности около 300 жителей столицы и различных районов и городов, в том числе освобожденного от оккупации Карабахского региона были заслушаны в видеоформате на проводимых регулярно в условиях глобальной пандемии приемах и были приняты необходимые меры для решения поднятых вопросов.