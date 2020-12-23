Министр Фикрет Мамедов принял граждан: все благодарят президента!
Азербайджанский народ всегда высоко ценит независимую, дальновидную и мудрую политику президента страны, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева во имя свободы нашей Родины, процветания республики и благосостояния населения. Глава государства, завоевавший глубокую любовь и уважение в сердцах миллионов людей, своими исключительными заслугами перед народом доказывает, что является Президентом каждого гражданина и показывает пример верного служения государству и Родине.
В соответствии с поручениями Президента по оказанию достойных услуг населению, Минюст всегда чутко и оперативно реагирует на обращения граждан, обращения в общей сложности около 300 жителей столицы и различных районов и городов, в том числе освобожденного от оккупации Карабахского региона были заслушаны в видеоформате на проводимых регулярно в условиях глобальной пандемии приемах и были приняты необходимые меры для решения поднятых вопросов.
Министр юстиции Фикрет Мамедов провел очередной видеоприем граждан, внимательно выслушав каждого гражданина, их обращения по деятельности органов юстиции были изучены и ответственным сотрудникам министерства даны соответствующие поручения по принятию конкретных мер.
Выражая признательность за проведение приемов в видеоформате в условиях нынешней пандемии, граждане подчеркнули подаренное им чувство безмерной гордости и радости в связи со Славной Победой, достигнутой под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего и непобедимого полководца Ильхама Алиева, и с бесконечной любовью высказали свои сердечные поздравления и искренние пожелания по случаю дня рождения главы государства, который особо знаменателен исторической победой нашего народа.
Отметив, что наш народ впервые за 30 лет встретит наступающий Новый год в условиях мира, они также подчеркнули уверенность, в том, что отныне на наших территориях, находящихся долгое время под оккупацией, и в республике будет царить еще более счастливая и благополучная жизнь, а наше независимое государство будет день ото дня развиваться и укрепляться под руководством Президента страны.