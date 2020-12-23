Депутаты израильского парламента не смогли договориться по поводу бюджета страны, и это повлекло автоматический роспуск кнессета и начало избирательной кампании. Выборы состоятся 23 марта. Перед этим досрочные парламентские выборы проходили 9 апреля и 17 сентября 2019 года и 2 марта 2020 года. Причем привести к присяге нынешнее правительство удалось только в мае: расклад политических сил сейчас в Израиле очень сложный.

Можно было бы считать роспуск кнессета и последующую отставку правительства поражением действующего премьер-министра и главы партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху, но нужно напомнить, что все предыдущие выборы выигрывал именно он. По действовавшему коалиционному соглашению заключенному по результатам последней избирательной кампании, Нетаньяху на посту главы правительства должен был с половины срока заменить Бенни Ганц, глава партии «Кахоль-Лаван», «бело-голубые», по цветам израильского флага. Ганц в нынешнем правительстве занимает пост заместителя Нетаньяху и министра обороны. Он должен был вступить в премьерскую должность 17 ноября 2021 года, но теперь этого уже не случится, а «Кахоль-Лаван» утратила шанс сформировать и возглавить новую правительственную коалицию: часть сторонников простила лидеру сделки с Нетаньяху. Так что Бенни Ганц, пожалуй, главный проигравший в этой ситуации.

С учетом обстоятельств «бело-голубые» могли бы быть и посговорчивее с коллегами по коалиции, но их особенно бесило, что «Ликуд» старался на посты генпрокурора и министра юстиции поставить своих людей. Очевидно, что это делалось с прицелом на процесс о коррупции Биньямина Нетаньяху. В свою очередь, премьер открыто игнорировал Ганца, принимая важные решения без согласования с партнером по коалиции, сознательно ведя дело к развалу коалиции и досрочным выборам.

Нетаньяху уверяет всех, что в «Ликуд» не хотели новых выборов и делали все, чтобы их предотвратить, но этот опытный политик отлично умеет маневрировать в сложных обстоятельствах и разворачивать их в свою пользу. Он даже не скрывает, что последние выдающиеся успехи Израиля на дипломатическом поприще – примирение с арабскими государствами при посредничестве США превращают его кандидатуру в недосягаемую для политических оппонентов. Относит он к своим неоспоримым успехам и борьбу с коронавирусом в Израиле.

Но вечное лидерство Биби, как называют премьера израильтяне, постоянно вызывает недовольство амбициозных политиков, стремящихся отодвинуть Нетаньяху с первых позиций. Сейчас таким наглецом стал бывший соратник Биби по «Ликуду» Гидеон Саар, буквально две недели назад вышедший из партии и основавший свою – «Новая надежда». Обойти «Ликуд» скороспелой партии будет сложно, но попортить нервы она может запросто. Пока же дело движется к очередной политической победе Биньямина Нетаньяху.