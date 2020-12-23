«Нефтчи» - зимний чемпион Азербайджана

Сегодня состоялись матчи последнего в этом году, 13-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

На недолгий зимний перерыв лидером уходит «Нефтчи», который обыграл дома «Кешля» со счетом 2:1. На два гола Мирабдуллы Аббасова (65-я и 81-я минуты) гости смогли ответить лишь одним мячом Рахмана Гаджиева на 68-й минуте, забитым после дальнего удара.

Набрав 24 очка, «Нефтчи» на один балл опережает «Карабах», у которого, правда, одна игра в запасе, которая состоится в феврале. Агдамцы сегодня с трудом переиграли «Зиря» (3:2), с которым перед этим туром шли на равных.

Интересно, что по ходу матча «Зиря» вела 2:0 благодаря голам Агабалы Рамазанова на 2-й минуте и Лазара Джорджевича на 47-й. Однако затем Махир Эмрели (58-я минута) и дважды Квабена Овусу (83-я и 89-я) своими забитыми мячами принесли «Карабаху» волевую победу.

Обе команды доигрывали матч в меньшинстве. На 75-й минуте за две желтые карточки был удален футболист «Зиря» Дмитриос Чантакиас, а уже в добавленное время защитник «Карабаха» Кевин Медина за удар соперника получил прямую красную карточку.

В двух других матчах дня победу одержали гости. «Габала» выиграла в Баку у «Сабаила» - 3:1, а «Сабах» одержал победу в Сумгаите – 2:1.

Турнирное положение

1. «Нефтчи» - 24 очка (13 матчей)

2. «Карабах» - 23 (12)

3. «Зиря» - 20 (13)

4. «Сумгаит» - 16 (13)

5. «Габала» - 15 (13)

6. «Сабаил» - 13 (12)

7. «Кешля» - 13 (13)

8. «Сабах» - 13 (13)

14-й тур чемпионата Азербайджана будет сыгран 21 января.