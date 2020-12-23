В видеообращении Ильхам Алиев отметил, что никогда не отмечал свой день рождения, а проводил его, встречаясь с вынужденными переселенцами и семьями шехидов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил всех, кто поздравил его с днем рождения. Соответствующее видеообращение опубликовано на официальной странице первого вице-президент Мехрибан Алиевой в соцсети «Инстаграм».

«В этом году, в преддверии своего дня рождения я вместе с Мехрибан ханум посетил освобожденные территории в Зангилане и Губадлы и, если можно так сказать, отметил этот день с солдатами. Сегодня я в Баку, вместе с членами своей семьи. В этом году тоже не будем отмечать. Просто посидим, поговорим», - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что завершается 2020-й год, который был для Азербайджана удачным - мы добились исторической Победы и освободили земли от оккупантов.

«В то же время это был грустный год. У нас были шехиды. Наши молодые сыновья погибли за Родину и вознеслись до вершины шехидства. Да упокоит Аллах их души и даст терпения их близким», - сказал президент, выразив уверенность, что и последующие годы будут успешными для Азербайджана.

Глава государства также поздравил граждан с предстоящим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.