Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон 21:59

Американцы вступили в период рождественских и новогодних каникул в атмосфере уныния, раздражения и страха. С одной стороны, на них наступают глобальные беды - пандемия коронавируса, которая не хочет сдаваться, падение экономики, рост безработицы. С другой стороны, никак не улучшает настроения маниакальное сопротивление пока еще действующего президента Трампа результатам выбором, которые принесли победу демократу Джо Байдену. «Это я одержал сокрушительную победу!» - чуть ли не каждый день уверяет сограждан Трамп в своем твиттере.

Ни у кого уже не осталось сомнений, что он так и не признает своего поражения и не будет присутствовать на церемонии инаугурации Байдена 20 января. Очень возможно также, что Трамп откажется покидать Белый дом и будет обеими руками держаться за кресло в Овальном кабинете. Но это еще полбеды - не придет приветствовать Байдена - и ладно, а из Белого дома его под белы руки выведут высокопоставленные военные чины. Намного хуже, что Трамп пытается в последний месяц своего президентства поднять страну на дыбы. Каким образом это возможно, если транзит власти детально прописан в американской конституции? Трамп окружил себя наиболее упертыми советниками из числа преданных ему лиц. Несколько дней назад они провели более чем четырехчасовой «мозговой штурм» в Белом доме, пытаясь очертить стратегию, которая помогла бы их боссу опротестовать результаты выборов и спасти свое президентство. Среди них выделяется некая Сидни Пауэлл, активная сторонница теорий заговоров. В минувшем ноябре, уже после выборов ее вывели из команды юристов президента за высказывания, которые были сочтены чрезмерными. Но теперь Трамп вновь позвал ее к себе. Так вот, Пауэлл всерьез считает, что в ходе выборов были использованы машины по подсчету голосов системы Dominion, которая была, по ее словам, изобретена бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом для фальсификации любого голосования. И теперь, полагает Пауэлл, следует проверить все машины из тех штатов, где Байден одержал победу над Трампом с перевесом менее чем в один процент голосов.

Но речь идет не только о системе Dominion. Судя по всему, Трамп намерен сделать Пауэлл специальным прокурором по расследованию «массовых фальсификаций» на выборах. И это будет сделано. несмотря на то, что генеральный прокурор США Уильям Бар, которого недавно уволил Трамп (его последний день на посту - среда на этой неделе) открыто и публично заявил, что никаких подтасовок на выборах не было. Но есть и другие рекомендации. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, который был обвинен в суде за то, что дважды соврал о своих контактах с представителями России в ходе избирательной кампании 2016 года, но месяц назад был помилован Трампом, советует президенту ввести военное положение в ключевых штатах Америки. То есть ни больше, ни меньше, как вести туда войска, предварительно отменив результаты голосования. Но у Трампа еще есть ресурс, чтобы поднять волну. 6 января результаты голосования должны быть одобрены на совместном заседании двух палат конгресса США. В палате представителей большинство принадлежит демократам, но там 126 консервативных республиканцев готовятся поддержать Трампа, оспаривающего результаты выборов. В сенате большинство у республиканцев, но там лидер большинства Митч Макконнелл, до этого верный сторонник Трампа, публично признал победу Байдена. И тем не менее достаточно лишь одного голоса сенатора в поддержку требований президента, чтобы конгресс погрузился в длительное и весьма токсичное для страны обсуждение того, прав ли Трамп или нет. Есть и энтузиасты, которые готовые вступить в борьбу на стороне пока еще хозяина Белого дома. Один из них - недавно избранный сенатор от Алабамы Томми Тубервиль. Он недавно заявил, что в стране три ветви власти - палата представителей, сенат и, собственно, исполнительная власть. Если бы Томми был бы демократом, то Трамп в свойственной ему манере называл бы его недалеким и необразованным человеком с низким IQ. Но поскольку тот однопартиец, то сказать такое президенту неудобно.