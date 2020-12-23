Трамп готовится ввести "военное положение" в стране невероятный поворот, наша корреспонденция
Американцы вступили в период рождественских и новогодних каникул в атмосфере уныния, раздражения и страха. С одной стороны, на них наступают глобальные беды - пандемия коронавируса, которая не хочет сдаваться, падение экономики, рост безработицы. С другой стороны, никак не улучшает настроения маниакальное сопротивление пока еще действующего президента Трампа результатам выбором, которые принесли победу демократу Джо Байдену. «Это я одержал сокрушительную победу!» - чуть ли не каждый день уверяет сограждан Трамп в своем твиттере.
Ни у кого уже не осталось сомнений, что он так и не признает своего поражения и не будет присутствовать на церемонии инаугурации Байдена 20 января. Очень возможно также, что Трамп откажется покидать Белый дом и будет обеими руками держаться за кресло в Овальном кабинете. Но это еще полбеды - не придет приветствовать Байдена - и ладно, а из Белого дома его под белы руки выведут высокопоставленные военные чины.
Намного хуже, что Трамп пытается в последний месяц своего президентства поднять страну на дыбы. Каким образом это возможно, если транзит власти детально прописан в американской конституции?
Трамп окружил себя наиболее упертыми советниками из числа преданных ему лиц. Несколько дней назад они провели более чем четырехчасовой «мозговой штурм» в Белом доме, пытаясь очертить стратегию, которая помогла бы их боссу опротестовать результаты выборов и спасти свое президентство. Среди них выделяется некая Сидни Пауэлл, активная сторонница теорий заговоров. В минувшем ноябре, уже после выборов ее вывели из команды юристов президента за высказывания, которые были сочтены чрезмерными. Но теперь Трамп вновь позвал ее к себе. Так вот, Пауэлл всерьез считает, что в ходе выборов были использованы машины по подсчету голосов системы Dominion, которая была, по ее словам, изобретена бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом для фальсификации любого голосования. И теперь, полагает Пауэлл, следует проверить все машины из тех штатов, где Байден одержал победу над Трампом с перевесом менее чем в один процент голосов.
Но речь идет не только о системе Dominion. Судя по всему, Трамп намерен сделать Пауэлл специальным прокурором по расследованию «массовых фальсификаций» на выборах. И это будет сделано. несмотря на то, что генеральный прокурор США Уильям Бар, которого недавно уволил Трамп (его последний день на посту - среда на этой неделе) открыто и публично заявил, что никаких подтасовок на выборах не было.
Но есть и другие рекомендации. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, который был обвинен в суде за то, что дважды соврал о своих контактах с представителями России в ходе избирательной кампании 2016 года, но месяц назад был помилован Трампом, советует президенту ввести военное положение в ключевых штатах Америки. То есть ни больше, ни меньше, как вести туда войска, предварительно отменив результаты голосования.
Но у Трампа еще есть ресурс, чтобы поднять волну. 6 января результаты голосования должны быть одобрены на совместном заседании двух палат конгресса США. В палате представителей большинство принадлежит демократам, но там 126 консервативных республиканцев готовятся поддержать Трампа, оспаривающего результаты выборов. В сенате большинство у республиканцев, но там лидер большинства Митч Макконнелл, до этого верный сторонник Трампа, публично признал победу Байдена.
И тем не менее достаточно лишь одного голоса сенатора в поддержку требований президента, чтобы конгресс погрузился в длительное и весьма токсичное для страны обсуждение того, прав ли Трамп или нет. Есть и энтузиасты, которые готовые вступить в борьбу на стороне пока еще хозяина Белого дома. Один из них - недавно избранный сенатор от Алабамы Томми Тубервиль. Он недавно заявил, что в стране три ветви власти - палата представителей, сенат и, собственно, исполнительная власть. Если бы Томми был бы демократом, то Трамп в свойственной ему манере называл бы его недалеким и необразованным человеком с низким IQ. Но поскольку тот однопартиец, то сказать такое президенту неудобно.
В Пентагоне понимают, что это очевидное проявление паранойи. Два высокопоставленных чина сухопутных сил Америки - их командующий генерал Райад МаКкарти и начальник штаба генерал Джеймс МакКонвилл заявили, что «военные не станут играть никакой роли в определении результатов выборов».
Последний месяц мандата Трампа ожидается таким бурным, что, как пишет Washington Post, «все предыдущие четыре года по сравнению с ним покажутся спокойными». А в интервью телекомпании CNN некоторые советники Белого дома признаются на условиях анонимности, что они «страшно боятся последних дней Трампа в офисе».
К чему все это приведет? Байден, которому недавно в прямом эфире сделали прививку от коронавируса, конечно же, вступит в январе в Белый дом, как бы Трамп не сопротивлялся этому. Однако последний, имея значительное число сторонников, будет держать страну в состоянии стресса. Как утверждает известный колумнист New York Times Томас Фридман, лучшим выходом было бы, если Трамп создал свою собственную партию из числа наиболее оголтелых консерваторов. То есть в стране будут две республиканские партии - одна из мракобесов-психопатов, другая - из нейтральных, мыслящих людей. И, обращаясь к Господу, журналист просит его сделать всей нации такой подарок к Рождеству.