Экс-сенатор и меценат Фархад Ахмедов перечислил 1 миллион манатов в Фонд YAŞAT

Когда-то А.В.Суворов сказал, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Забота о павших героях важнейшая задача. Но не менее важна сейчас забота об их семьях, о раненых, тех, кто пролил кровь в борьбе за освобождение Родины. Помочь им залечить раны, восстановить здоровье, максимально вернуться к нормальной жизни - это наш общий долг.

Президент Ильхам Алиев своим указом создал в Азербайджане Фонд помощи раненым и семьям шехидов. Поддерживая инициативу Президента, я принял решение перечислить в этот Фонд миллион манатов», - написал Фархад Ахмедов на своей странице в соцсети Facebook.

Отметим, что с самого начала Отечественной войны Фархад Ахмедов организовал масштабную акцию по поддержке Азербайджанской армии. Принадлежащее бизнесмену ЗАО AzNar в течении всех 44 дней войны ежедневно отправляло солдатам на фронт посылки с различной продукцией, а также теплыми вещами. Азербайджанским военнослужащим на фронт также были отправлены специальные средства военного назначения, дизельные генераторы, бензопилы и др.

Бизнесмен организовал покупку медицинских препаратов, необходимых для лечения раненных военнослужащих, а также обеспечил их доставку в госпитали. По инициативе Фархада Ахмедова была оказана материальная помощь семьям шехидов в Гейчайском и Исмаиллинском районах. Материальную поддержку от бизнесмена также получили семьи погибших и пострадавших в результате баллистических ударов врага по городу Гянджа.

Фархад Ахмедов ежегодно тратит на благотворительность в Азербайджане миллионы манатов. В период пандемии коронавируса по инициативе бизнесмена была организована доставка продуктовой помощи для чувствительных групп населения. Кроме того, меценат перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом миллион манатов.